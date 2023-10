Centrum Rekreacyjno-Sportowe z trasą nartorolkową otwarto w Czarnorzekach. Ma przyciągnąć sportowców i turystów [ZDJĘCIA]

- Budynek jest wielofunkcyjny. Jest miejsce na biuro zawodów, na catering dla zawodników i pomieszczenie do smarowania nart. Jest też duży garaż, gdzie trzymamy dwa skutery śnieżne z przystawkami do robienia śladów na trasach narciarskich. Z toalet będą mogli korzystać nie tylko zawodnicy i kibice podczas zawodów, ale też turyści odwiedzający okolicę przez cały rok - mówi wójt.

Nowa inwestycje uzupełniają istniejącą bazę na tym terenie.

- Czarnorzeki od wielu lat kojarzą się z miejscem niezwykle przyjaznym dla miłośników sportów zimowych. Ale nie tylko - zaznacza wójt.

Poza trasami do narciarstwa biegowego i biegania na rolkach są trasy do biegów przełajowych, rowerowe, trasy MTB, trasy do wspinaczki skałkowej, wyciąg narciarski. A także dużo terenów do rekreacji weekendowej i turystyki – rezerwat Prządki, leśne trasy spacerowe, wieża widokowa a niedaleko ruiny Zamku Kamieniec.