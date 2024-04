Władzę w powiecie krośnieńskim utrzymało Prawo i Sprawiedliwość. We wszystkich miastach będą nowi włodarze

PiS wygrało wybory do rady powiatu krośnieńskiego. Wywalczyło 13 na 23 mandatów. To mniej niż miało w mijającej kadencji, ale wystarczające, by nadal rządzić samodzielnie. Spośród kandydatów na liście tej partii najwięcej głosów zdobył Jan Pelczar – 3311 – obecnie urzędujący starosta. To zarazem najlepszy wynik w powiecie.

Koalicyjny (wśród kandydatów były osoby związane z m.in. Koalicją Obywatelską, PSL, Polska 2050, i Konfederacją) komitet wyborczy „Przyjazny Samorząd Krośnieński” będzie miał 10 radnych.