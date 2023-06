Kiedy otwarcie basenów w Krośnie i okolicy? Znamy ceny biletów i terminy [ZDJĘCIA]

Miłośnicy pływania coraz niecierpliwiej wyczekują otwarcia kompleksu basenów przy ul. Bursaki w Krośnie. Tym bardziej, że jedna z miejskich krytych pływalni od ubiegłego roku jest zamknięta. Kompleks służy zresztą nie tylko pływakom, którzy do dyspozycji mają część z torami pływackimi. To miejsce do wypoczynku i kąpieli słonecznych, z wyjątkowo dużą strefą rodzinną – dwoma brodzikami, dwoma placami zabaw (w tym jednym wodnym), nieckami rekreacyjnymi, sporym terenem do plażowania, boiskami. Woda jest podgrzewana.

Ewa Gorczyca

- To bez wątpienia najatrakcyjniejszy obiekt w okolicy - przyznaje Antoni Dębiec, dyrektor MOSiR w Krośnie.

Ani w samym Krośnie, ani w powiecie nie ma zorganizowanego kąpieliska nad wodą. Dlatego kompleks przy ul. Bursaki cieszy się dużą popularnością. Przyciąga wiele osób, nie tylko mieszkańców miasta.

Basen w Krośnie jest już gotowy na otwarcie sezonu 2023 Ewa Gorczyca

Podobnie jak w poprzednich latach władze Krosna starają się, by obiekt był dostępny jeszcze przed wakacjami. Niecki są już napełnione, badania wody zrobione. Kiedy otwarcie basenu? Była mowa o długim czerwcowym weekendzie, teraz jest plan otwarcia basenu w niedzielę, 17 czerwca.