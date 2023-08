Park Sensoryczny w Krośnie oficjalnie otwarty. To miejsce do wypoczynku, rekreacji i rehabilitacji [ZDJĘCIA]

Na urządzenie parku sensorycznego wykorzystano zielony teren sąsiadujący z ogródkami działkowymi. Od lat nie był zagospodarowany i zarastał chaszczami. Inicjatywa wyszła od mieszkańców dzielnicy Krościenko Niżne i wiceprzewodniczącego jej zarządu Adama Charzewskiego. Pomysł początkowo miał być wprowadzony w życie w ramach budżetu obywatelskiego. Ostatecznie przedsięwzięcie zrealizowano przy udziale funduszy norweskich i budżetu państwa.

- To przykład projektu, który powstawał przy znaczącym udziale mieszkańców, jako odpowiedź na liczne postulaty z ich strony, „uszyty” na miarę ich potrzeb. W tej części miasta brakowało miejsca wypoczynku i rekreacji w otoczeniu zieleni. Kilka lat zajęło przygotowanie terenu i doprowadzenie go do takiego stanu, w jakim jest dzisiaj - mówił prezydent Krosna Piotr Przytocki podczas oficjalnego otwarcia Parku Sensorycznego.