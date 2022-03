Zbiórka darów i pomoc dla Ukraińców w starostwie i szkołach w powiecie krośnieńskim

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00, w lokalu dawnej restauracji Hermina (wejście jest z tyłu budynku starostwa).

Zbiórka prowadzona będzie również w szkołach prowadzonych przez powiat:

Tam dary będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

- Osoby, które przyniosą dary proszone są, by na opakowaniu napisały informację z dokładnym opisem – co i w jakiej ilości znajduje się w paczce. Wszystko po to, by sprawnie rozdysponować zgromadzone rzeczy - zaznacza Ewa Bukowiecka.