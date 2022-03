Pierwszy transport darów z Krosna dla Użgorodu szczęśliwie dotarł do celu [ZDJĘCIA]

Dzięki zaangażowaniu krośnian – osób prywatnych i firm – w krótkim czasie zebrano to, o co prosiły władze i mieszkańcy Użgorodu, partnerskiego miasta Krosna. Konwój z darami wyjechał w sobotę o świcie. Do celu dotarł w niedzielę. Użgorod, stolicę Zakarpacia, od Krosna nie dzieli wiele kilometrów w linii prostej, ale by tam dotrzeć, trzeba przejechać przez dwie granice: polsko-słowacką i słowacko-ukraińską.

- Przez przejście w Barwinku przejechaliśmy bez zatrzymywania. Ale na granicy słowacko-ukraińskiej czekaliśmy w 18-godzinnej kolejce. Podobnie było w drodze powrotnej. Wróciliśmy dopiero w poniedziałek w nocy - opowiada Jarosław Grześków z wydziału spraw obywatelskich i zarządzania kryzysowego UM Krosna.

W Użgorodzie jest jeszcze bezpiecznie, nie toczą się działania wojenne.