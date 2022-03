Punkt pomocy dla uchodźców w Krośnie. Czego najbardziej potrzeba? [KONTAKTY, WAŻNE INFORMACJE]

Jeszcze zanim autokar w niedzielę dojechał do Krosna, pomieszczenia w Bursie zaczęły się zapełniać darami od mieszkańców.

- Uchodźcy zostali zakwaterowani w pokojach 2 i 3-osobowych, z dostępem do sanitariatów. Nie wiemy, jak długo u nas zostaną. To może być kilka tygodni albo kilka miesięcy. Każdego dnia planujemy działania na bieżąco. Jesteśmy przygotowani na to, że ten pobyt może się przedłużać - mówi Szymon Twardzik z Biura Zarządzania Kryzysowego w Krośnie.