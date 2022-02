Krosno przyjęło grupę uchodźców wojennych. To Ukraińcy polskiego pochodzenia z Energodaru [ZDJĘCIA]

Energodar to liczące ok. 50 tysięcy mieszkańców miasto we wschodniej Ukrainie, w którym znajduje się Zaporoska Elektrownia Atomowa. W ośrodku tym działa aktywnie środowisko polonijne. Energodarski Klub Kultury Polskiej im. Henryka Sienkiewicza prowadzi Ludmiła Kostuszewicz. To właśnie szefowa klubu zorganizowała ewakuację rodzin polonijnych. Obawiano się, że Energodar może stać się celem ataku Rosjan. Krosno zaoferowało pomoc, bo obie strony znały się z wcześniejszych kontaktów, m.in. wymiany dzieci i młodzieży.

W czwartek (24 lutego) ok. godz. 14 z Energodaru wyruszyło w liczącą blisko 1400 kilometrów drogę do granicy 65 osób. Wszystko, co każdy z nich mógł wziąć ze sobą, musiało się zmieścić w jednej walizce, na więcej bagaży nie było miejsca. Jechali autokarem i kilkoma samochodami osobowymi. Gdy w sobotę ok. godz. 13 dotarli do Sambora, ok. 40 kilometrów od granicy w Krościenku, ich miasto było już „zamarłe”. Otoczyło je wojsko, sklepy pozamykano.