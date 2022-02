Czy Krosno pomoże uchodźcom z Ukrainy? Prezydent miasta odpowiada radnym. W drodze jest grupa z Energodaru

- Wyjechali stamtąd dwa dni temu, dzisiaj są już tam Rosjanie. W grupie są matki z dziećmi, młodzież. Sami zwrócili się do nas z prośbą o przyjęcie. Znamy się z wcześniejszych wizyt. Mamy dla nich przygotowane miejsce, zapewnimy im wszystko co niezbędne. Czekamy, ale uchodźcy mają duże problemy z dotarciem do granicy - relacjonował prezydent Przytocki.