Miejskie instytucje kultury w Krośnie włączają się w pomoc uchodźcom z Ukrainy [ZDJĘCIA]

Nie tylko w Krośnie, ale także w wielu innych miejscowościach powiatu znaleźli schronienie uciekający przed wojną w Ukrainie. Duża grupa kobiet i dzieci mieszka w Bursie Międzyszkolnej przy u. Czajkowskiego w Krośnie. Są też rodziny, które przyjęły uchodźców w swoich domach.

Nie wiadomo, jak długo wojenni uciekinierzy pozostaną w Polsce i będą potrzebować w wsparcia. Wiele osób stara się, by czuli się tu jak najlepiej. Ofertę dla uchodźców przygotowały także instytucje kultury w Krośnie.

- W Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej nie mamy bazy noclegowej, ani pomocy prawnej, ale za to mamy świetną kadrę: animatorów, rękodzielników no i szefową kuchni z ogromnym sercem - mówi Ewa Bednarczyk-Strzok, kierowniczka EZK.

To, co proponuje Etnocentrum ma sprzyjać bliższemu poznaniu się Ukraińców i Polaków, poznaniu zwyczajów, kultury, kuchni. Przygotowało ofertę bezpłatnych zajęć. W tym tygodniu to rodzinne warsztaty kulinarne i rękodzielnicze. Jest także możliwość zwiedzania Etnocentrum z audioprzewodnikiem.