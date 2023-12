Prasówka z listopada 2023. Sprawdź, co działo się w Krośnie. Czy jesteś na bieżąco?

Iwonicz-Zdrój o każdej porze roku urzeka swoim pięknem, opiewanym przez poetów i utrwalanym przez artystów. Po pierwszym powiewie zimy w tym roku, mimo jeszcze kalendarzowej jesieni, centrum uzdrowiska prezentuje się wręcz bajkowo. Dawny kurort Załuskich to ulubione miejsce do spacerów dla mieszkańców całego regionu. Warto się wybrać gdy nie ma tłumów turystów. Zobaczcie zdjęcia!

Nadzieje, marzenia i plany - pojawiające się od ponad 100 lat - na doprowadzenie torów do Brzozowa, znów ożyły. Mają szanse wreszcie się zmaterializować, a wszystko w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego i setek kilometrów nowych linii kolejowych prowadzących do odległych zakątków kraju. Za niedługo może się skończyć pożywka dla kpiarzy z Brzozowa, że ma dworzec, ale nie ma ani metra torów.

Miłośnicy łyżew mogą szykować się na nowy sezon. Tak jak w poprzednich latach – już w listopadzie MOSiR otwiera zadaszone lodowisko przy ul. Bursaki. Ceny biletów nieco podrożały.

Płyn do mycia naczyń może być tani lub drogi, skuteczny lub nieco gorzej radzić sobie z usuwaniem tłuszczu z naczyń. Jedno jest pewne – skład tych produktów pozostawia wiele do życzenia. Naczynia często myjemy w pośpiechu, szybko je opłukując, co skutkuje tym, że na talerzach lub sztućcach zostają resztki płynu. Aby tego uniknąć, warto zrobić domowy detergent. Przyda nam się do tego siemię lniane. Dowiedz się, jak zrobić skuteczny i domowy płyn do naczyń z siemienia lnianego!