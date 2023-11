Rusza nowy sezon na lodowisku w Krośnie. Otwarcie – w piątek, 17 listopada [GODZINY, CENY BILETÓW]

MOSiR zapowiada, że podobnie jak w poprzednich sezonach, miłośnicy łyżew mogą liczyć na dodatkowe atrakcje, m.in. taneczne imprezy na lodzie. Najbliższa to „Andrzejki”.

Z roku na rok obiekt zyskuje sobie coraz większą popularność. Przyczyniła się do tego gruntowna modernizacja obiektu. Tafla jest sztucznie mrożona, z wykorzystaniem nowoczesnego, wielowarstwowego systemu . Miejsca jest sporo – tafla zajmuje powierzchnię 1800 metrów kwadratowych (60 x 30 metrów). Bandy i oświetlenie zwiększają komfort jazdy, jest także odpowiednie nagłośnienie. Na miejscu ogrzewana szatnia, wypożyczalnia łyżew i zaplecze gastronomiczne.

Godziny otwarcia lodowiska

Ceny biletów

Od poniedziałku do czwartku w godzinach od 15.00 do 19.00, w soboty, niedzielę i święta (oraz w czasie ferii zimowych) w godzinach od 09:00 do 13:00.

Za 1 godzinę