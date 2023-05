Prasówka z kwietnia 2023. Sprawdź, co działo się w Krośnie. Czy jesteś na bieżąco?

Majówka w 2023 r. startuje 29 kwietnia (w sobotę) i może potrwać nawet do 7 maja (w niedzielę). Podpowiadamy miejsca, w które można się wybrać z przyjaciółmi, z rodziną czy samemu i miło spędzić czas.

Szukasz pomysłu na zdobienie paznokci w oryginalny sposób? Zobacz, jak wyglądają kintsugi nails. Co się kryje pod tą tajemniczą nazwą? Manicure inspirowany japońską sztuką malarską. Na te paznokcie zdecydowała się m.in. Hailey Bieber.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w kwietniu uwagę czytelniczek i czytelników z Krosna. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Symboliczne wbicie łopat zainaugurowało w piątek oficjalnie budowę drogi ekspresowej S19 od węzła Krosno do węzła Miejsce Piastowe. Liczący 10,3 km odcinek ma kosztować 365 mln złotych. Będzie gotowy w trzecim kwartale 2025 roku.

Do dramatu doszło dziś przed godziną 3:30 w Teodorówce w gminie Dukla. W wypadku zginął 22-latek.

Małe miasteczka w Polsce wcale nie muszą być senne czy nudne. Wiele z nich to wprost idealne miejsca na weekend, pełne atrakcji dla miłośników zabytków, ciekawostek i aktywnego wypoczynku. Wybraliśmy 23 najpiękniejsze miasteczka w Polsce w sam raz na krótki wypad z głośnych i tłocznych metropolii. Przekonajcie się, które małe miejscowości w Polsce warto odwiedzić, by odkryć ich niezwykłe atrakcje i zrelaksować się w stylu slow.

Miłośnicy jeansów często skarżą się, że ich ulubione spodnie szybko tracą kolor i fason. Po zaledwie kilku praniach w pralce odzież z jeansu sprawia wrażenie mocno zużytej i odbarwionej. Co można zrobić, żeby jeansy długo zachowały swój pierwotny kolor? Podsuwamy niezawodne domowe sposoby, by ulubione spodnie mimo upływu czasu ciągle miały nienaganny wygląd.

Z Iwonicza-Zdroju do Rymanowa-Zdroju poprowadzi ostatni etap Karpackiego Wyścigu Kurierów. To międzynarodowa impreza kolarska poświęcona pamięci kurierów, którzy pokonując górskie szlaki, w czasie wojny przenosili przez granicę ważne dokumenty i przeprowadzali ludzi.

Rozpoczęła się budowa kolejnego odcinka drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu. Po zimowej przerwie, roboty w terenie rozpoczął wykonawca 10-kilometrowej trasy Krosno-Miejsce Piastowe.

Gmina Iwonicz-Zdrój przymierza się do kosztownego przedsięwzięcia – rewitalizacji brzegów przepływającego przez uzdrowisko potoku Iwonka, nazywanego także Iwoniczanką.

Tego rodzaju sukienki na wesele dla 50–latki podbiją serca gości! Przedstawiamy kreacje, które sprawdzą się na ślub i wesele w sezonie wiosenno–letnim 2023. Wybór odpowiedniego ubrania na wyjątkową uroczystość jest niezmiernie ważny, a zarazem bardzo trudny. Co więcej, dojrzałe panie biorą pod uwagę dodatkowe aspekty, o których nie zawsze myślą młodsze kobiety. By Was zainspirować, pokazujemy zdjęcia gości na ślubach celebrytów.