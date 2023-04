Prace ziemne przy budowie bloku energetycznego w Krośnie zbliżają się do końca [ZDJĘCIA]

- Plac budowy zmienia się z tygodnia na tydzień. Prace idą zgodnie z harmonogramem i wiele wskazuje na to, że niebawem zakończy się etap robót ziemnych i „wyjdziemy na powierzchnię” - mówi Jan Guzik, dyrektor ds. technicznych w Krośnieńskim Holdingu Komunalnym.

Obiekt ma być oddany do użytku we wrześniu przyszłego roku. To największe przedsięwzięcie inwestycyjne w historii miejskiej spółki. Powstaje w ramach projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – II etap”. Dofinansowanie zapewnił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.