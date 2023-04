Co z budową bloku przy ul. Okrzei w Krośnie? Mieszkańcy dzielnicy protestują, radni nie podjęli decyzji [ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE]

Pod koniec lutego do urzędu miasta Krosna wpłynął wniosek od prywatnego przedsiębiorcy o ustalenie lokalizacji dla planowanej przez niego budowy. Zgodnie z przepisami ustawy – jeśli inwestor zamierza realizować inwestycję mieszkaniową – to zwraca się o wydanie decyzji do lokalnego samorządu, a ten podejmuje stosowną uchwałę – wyraża zgodę lub odmawia jej. Radni mają obowiązek wziąć przy tym pod uwagę stan zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz możliwości rozwoju, wynikające z ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wielorodzinny blok – wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą – miałby powstać na czterech działkach, nieużytkach, pomiędzy ulicami Okrzei i Zagórze, w dzielnicy Zawodzie. Został zaprojektowany w kształcie litery C. Na pięciu kondygnacjach zaplanowano w nim 62 mieszkania o różnej powierzchni (na najwyższej – apartamenty z tarasami) a pod budynkiem – garaż podziemny.