Potok Iwonka po rewitalizacji brzegów będzie ozdobą uzdrowiska Iwonicz-Zdrój. Teraz wygląda fatalnie [ZDJĘCIA]

Gmina zaprosiła do współpracy zainteresowane strony: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Rzeszowie, Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Zarząd Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie, krośnieńską delegaturę Urzędu Ochrony Zabytków oraz spółkę Uzdrowisko Iwonicz.

- Odbyliśmy już pierwsze robocze spotkanie z szefami tych jednostek, połączone z wizją lokalną. Okazało się owocne. Omówiliśmy co i kiedy trzeba zrobić, by planowane do wykonania przedsięwzięcie zostało zrealizowane szybko i kompleksowo - informuje Witold Kocaj, burmistrz Iwonicza-Zdroju.