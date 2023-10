Jak łączyć pieniądze samorządów i rządu. Konferencja w Szklanym Lnianym [ZDJĘCIA]

Związek Samorządów Polskich zrzesza około 200 samorządów. Organizacji spotkań na Podkarpaciu, w ramach projektu "Promocja idei samorządności w Polsce" podjęła się Dorota Chilik, wójt Miejsca Piastowego, a zarazem członek zarządu tego związku. Projekt otrzymał dofinansowanie z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na działania w całej Polsce.

- Idea samorządności to jest mówienie o tym, co nas, wójtów burmistrzów, boli, z czym się borykamy. Ale nie tylko. Zadajemy też pytania, czy trudny czas – koronawirusa, wojny w Ukrainie, braku środków z KPO uszczuplił nasze budżety. Chcemy pokazać, co udało się zrealizować w tym okresie - mówi Dorota Chilik.