Eletrociepłownia Krosno podnosi stawki. Mieszkańcy zapłacą więcej za ogrzewanie i ciepłą wodę z sieci

Nową taryfę dla Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego i Elektrociepłowni Krosno zatwierdził już Urząd Regulacji Energetyki. Zarząd miejskiej spółki tłumaczy, że podwyżka spowodowana jest rekordowym wzrostem cen paliw - biomasy i węgla.

W ciągu jednego sezonu grzewczego Elektrociepłownia Krosno zużywa ok. 30 zrębków drewna i ponad 2 tys. ton miału węglowego. Problemy ze wzrostem cen paliw oraz z ich dostępnością były już mocno odczuwalne w minionym sezonie grzewczym. Dlatego Krośnieński Holding Komunalny z dużym wyprzedzeniem rozpoczął przygotowania do nowego sezonu i wcześniej niż zwykle zakontraktował dostawy do miejskiej elektrociepłowni.