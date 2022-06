Krośnieński Holding Komunalny modernizuje sieć ciepłowniczą na osiedlach w Krośnie. Będzie mniej ubytków i awarii

Inwestycja była potrzebna, ze względu na zły stan techniczny rurociągu doprowadzającego energię cieplną do budynków przy ul. Sikorskiego i Bohaterów Westerplatte, w rejonie skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego. Wymiana 190 metrów rur ma kosztować ok. 640 tys. zł. Prace prowadzi firma Termores z Rzeszowa, specjalizująca się w tego typu zleceniach. Roboty ziemne rozpoczęły potrwają do końca sierpnia.

Zaletą sieci preizolowanej jest znaczne ograniczenie strat ciepła w trakcie przesyłu oraz zmniejszenie awaryjności. Elementy sieci wyposażone są w system alarmowy, służący do wykrywania nieszczelności rurociągu. Zmodernizowana sieć będzie włączona w system miejskich sieci ciepłowniczych, zasilanych w energię cieplną przez Elektrociepłownię Krosno.