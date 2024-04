Władze Krosna przymierzają się do modernizacji basenu przy ul. Sportowej

Pływalnia przy ul. Sportowej w Krośnie to jeden z dwóch krytych basenów w mieście. Zbudowano go w latach 80. i mimo modernizacji, jakie przechodził, frekwencja jest tu niższa niż na pływalni przy ul. Wojska Polskiego. Basen ma charakter bardziej pływacki niż rekreacyjny. Nie ma dobrych warunków do nauki pływania, brakuje atrakcji wodnych, zachęcających do tego, by korzystały z niego całe rodziny.

Mała frekwencja w połączeniu z gwałtownym wzrostem kosztów utrzymania pływalni spowodowała, że w listopadzie 2022 roku władze miasta podjęły decyzję o zamknięciu obiektu. Był nieczynny przez 15 miesięcy. Na początku marca tego roku basen został ponownie otwarty. Prezydent Piotr Przytocki zapowiedział wówczas, że basen zostanie zmodernizowany tak, by stał się nowocześniejszy, atrakcyjniejszy, bardziej funkcjonalny, tańszy w utrzymaniu.