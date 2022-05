Większa strefa dla dzieci na basenach MOSiR w Krośnie. Jest dodatkowy brodzik. Kiedy otwarcie kompleksu Bursaki? [ZDJĘCIA]

Inwestycja pochłonęła około 1,8 miliona złotych.

- Nowy brodzik został wykonany w tej samej technologii co pozostałe niecki basenowe, czyli z chromoniklu. Zostało zainstalowane dodatkowe podgrzewanie, by temperatura wody była wyższa niż w dużym basenie sportowo-rekreacyjnym - tłumaczy Antoni Dębiec, dyrektor MOSiR.

Brodzik jest przeznaczony dla maluchów. Ma ok. 20 cm głębokości a powierzchnia lustra wody wynosi ok. 120 metrów kwadratowych. Dodatkowe atrakcje to dwie zjeżdżalnie i wodne urządzenia zabawowe: „wulkan”, „parasol” i „żółwik”.

Władze miasta już dwa lata temu postanowiły zainwestować w infrastrukturę kompleksu basenowego przy ul. Bursaki. Zapowiadano nie tylko dodatkowy brodzik, ale też drugą, szybsza zjeżdżalnię. Te plany zweryfikowane zostały przez możliwości finansowe. Okazało się, że zakładana w budżecie kwota nie wystarczy na obie atrakcje. Priorytet dano powiększeniu strefy rodzinnej, bo korzystało bardzo dużo osób i w jedynym brodziku panował tłok.