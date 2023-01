Kryty basen przy ul. Sportowej w Krośnie pozostanie zamknięty. Miasta nie stać na wydatek 2 mln złotych rocznie na jego utrzymanie

W Krośnie są dwie kryte pływalnie, przy ul. Sportowej na os. Turaszówka i przy ul. Wojska Polskiego na os. ks. Markiewicza. Jednak miłośnicy pływania mogą korzystać tylko z jednego obiektu. Basen przy ul. Sportowej został zamknięty w listopadzie ubiegłego roku, praktycznie „z dnia na dzień”. Jak tłumaczył Piotr Jaracz, dyrektor Zespołu Krytych Pływalni w Krośnie – cena gazu wzrosła o 450 procent. Takie koszty nie były uwzględnione w budżecie.

Otwarty pozostał basen przy ul. Wojska Polskiego. Czas jego funkcjonowania (poza niedzielami) przedłużono o godzinę (jest czynny do godz. 22 a nie do 21. Ale i tak zrobiło się dużo tłoczniej niż do tej pory. Tym bardziej, że część torów jest zarezerwowana – na naukę pływania, zajęcia rekreacyjne i treningi klubów pływackich, które wcześniej odbywały się na basenie w Turaszówce.