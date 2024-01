Styczeń 2024 w Krośnie: Przegląd najważniejszych wydarzeń grudnia 2023

etui karla lagerfelda do iphone'a 15 plus zos...

Dom Zdrojowy z salą kinową „Wczasowicz” to jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w Iwoniczu-Zdroju. Władze gminy chcą, by po modernizacji stał się kulturalną wizytówką uzdrowiska. Pierwsze zmiany już przeprowadzono.

Fundusz Stypendialny im. Stanisław Pigonia wspiera aktywność naukową studentów i prace badawcze pracowników Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. Stypendia otrzymało w tym roku 46 osób.

Po wojnie były to najbardziej dzikie fragmenty polskich Bieszczadów. Były też zakazane. Wcześniej tętniło tu życie, rozwijała się turystyka. Wsi leżących w tzw. bieszczadzkim worku nie ma już od ponad 70 lat. To m.in. Sianki, Beniowa, Bukowiec, w których pozostały nieliczne ślady dawnego życia. Ścieżką przyrodniczo-historyczną można dotrzeć do umownych źródeł Sanu przy granicy polsko-ukraińskiej i do najdalej wysuniętego południowego zakątka Polski.