Magiczny klimat na Kiermaszu Świątecznym w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie [ZDJĘCIA]

Kiermasz Świąteczny w RCKP, odbywający się co roku na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia, przyciąga mnóstwo mieszkańców. To wydarzenie jest doskonałą okazją dla twórców, rzemieślników i lokalnych producentów, aby zaprezentować swoje unikatowe dzieła. To także miejsce, gdzie miłośnicy świątecznej atmosfery znajdują niepowtarzalne prezenty dla swoich bliskich.

Ci, którzy dziś (17 grudnia) odwiedzili RCKP, mogli oglądać i kupować ręcznie wykonane lokalne produkty, skosztować smakołyków i poczuć klimat zbliżających się świąt. Na stoiskach było bogactwo wszystkiego, co pomaga stworzyć w domach wyjątkową, świąteczną atmosferę. Nie zabrakło też upominków, którymi można obdarować bliskich. Udział w kiermaszu wzięło około 120 wystawców. Przygotowali tradycyjne potrawy wigilijne i świąteczne, stroiki, ozdoby świąteczne, rękodzieło artystyczne.