Mieszkańcy Krosna tłumnie przyszli na rynek na święcenie wielkanocnych pokarmów [ZDJĘCIA]

Wydarzenie organizują Stowarzyszenie Unia Przedsiębiorczych i prezydent Krosna. Także i w tym roku na głównym placu miasta ustawiono w Wielką Sobotę nakryte białymi obrusami stoły. Wypełniły je koszyczki ze święconką, przyniesione przez mieszkańców.

Błogosławili pokarmy: ks. prałat Andrzej Chmura, proboszcz parafii farnej, o. Piotr Micał, gwardian klasztoru franciszkanów oraz ks. Andrzej Dec, dyrektor Centrum Medyczno-Charytatywne Caritas w Krośnie.

- Pamiętajmy, że Święta Wielkanocne mają charakter sakralny. To właśnie Chrystus Zmartwychwstały przynosi nam nadzieję, że nic nie jest tak trudne, by nie można było tego pokonać. Daje nam też taką możliwość byśmy – nie o własnych siłach, bo siły ludzkie są ograniczone – ale razem z Nim pokonywali kłopoty, które często nazywamy krzyżem. Jezus przez krzyż powstał z martwych i to jest nadzieja dla nas, że – choć życie biologiczne się kończy – to życie duchowe jest wieczne. Tę refleksję przynoszą nam Święta Wielkanocne - mówił do zebranych ks. Andrzej Chmura.