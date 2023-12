Jarmark Świąteczny na Rynku i Kiermasz Świąteczny w RCKP w Krośnie. Okazja by zrobić zakupy i poczuć klimat świąt

- Zeszłoroczna edycja wydarzenia okazała się spektakularnym sukcesem, co skłoniło blisko 50 lokalnych wystawców do udziału w tegorocznej odsłonie. Inspirując się inicjatywą Przemysława Niepokoja-Hepnara, postanowiliśmy kontynuować tę tradycję w tym roku - mówi Basik Płaza z Fundacji GraTy, jedna z koordynatorek akcji.

Wydarzenie powstało jako forma wsparcia lokalnych twórców, rękodzielników oraz przedsiębiorców – bo to oni głównie prezentują i oferują swoje wyroby. Jak podkreślają organizatorzy – Jarmark krośnieński to nie tylko okazja do zakupów, ale także do zacieśniania więzi społecznościowej i celebracji unikalnych talentów naszego regionu. Choć ma krótką tradycję, to już dobrze wpisał się krośnieński kalendarz przedświąteczny, kształtując tradycję związaną z okresem Bożego Narodzenia.