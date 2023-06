Rekordowa liczba uczestników Ogólnopolskiego Rajdu Rowerowego przez miejscowości gminy Jedlicze [ZDJĘCIA]

Pomysłodawcą rajdu integrującego roweromaniaków jest prezes stowarzyszenia Wojciech Uram, fan turystyki rowerowej, biegacz, popularyzator aktywnego spędzania czasu. Do organizacji rajdu włączyła się gmina Jedlicze, udało się także pozyskać sponsorów.

Rajd ma atrakcyjną formułę. To nie tylko pokonanie trasy, ale też integracja i wspólne spotkanie przy ognisku na zakończenie rajdu.

Uczestnicy wystartowali o godz. 13 sprzed hali GOSiR w Jedliczu. Miłośnicy dwóch kółek – nie tylko z Jedlicza, ale też wielu innych miejscowości – nie zawiedli i pojawili się licznie na starcie.

Trasa w tym roku została zaplanowana tak, by mogli nią przejechać nawet mniej zaawansowani rowerzyści. Także tempo jazdy dostosowano do ich możliwości. Prowadziła po asfalcie, ale nie tylko głównymi drogami, ale też mniejszymi uliczkami, tak by uczestnicy mogli poznać różne „zakamarki” miasta i okolicy. Przejazd peletonu przyciągnął uwagę mieszkańców. Wielu wychodziło z domu, pozdrawiając rowerzystów.