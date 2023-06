Ogólnopolski Rajd Rowerowy przejedzie przez miejscowości gminy Jedlicze

- Jest to rajd rodzinny, w którym wystartować może każdy. Tegoroczna trasa rajdu jest bardzo rekreacyjna, więc odpowiednia dla każdego, nawet początkującego cyklisty - mówi Wojciech Uram, organizator rajdu.

Dystans do pokonania to 30 kilometrów. Start tradycyjnie zaplanowano przy placu GOSiR w Jedliczu. Uczestnicy przejadą m.in. przez teren Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Tam też, w połowie trasy, zaplanowano odpoczynek. Na mecie rajdu (przy Szkole Ludowej w Żarnowcu), jak co roku, odbędzie się wspólne ognisko. Organizatorzy zapowiadają też wiele niespodzianek.

Impreza z roku na rok zdobywa sobie coraz większą popularność. Integruje miłośników tej formy rekreacji nie tylko z gminy Jedlicze. Przyjeżdżają też roweromaniacy z innych miejscowości, którzy cenią sobie atmosferę, jaka towarzyszy temu wydarzeniu i ciekawą trasę rajdu.

Rajd odbędzie się 18 czerwca. Szczegóły na jedlicze.pl oraz jsstwojtekmtb.wordpress.com. Organizatorzy to Jedlickie Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczne Wojtek MTB, gmina Jedlicze, GOK i GOSiR.