Blisko 160 uczestników pokonało trasę VIII Ogólnopolskiego Rajdu Rowerowego w Jedliczu [ZDJĘCIA]

Trasa rajdu liczyła 31 kilometrów i wiodła przez większość miejscowości gminy Jedlicze. Rowerzyści wystartowali sprzed obiektu GOSiR w Jedliczu a końcowym przystankiem był Dwór Stojowskich w Jaszczwi. Na ostatnim odcinku przed metą mogli dołączyć najmłodsi.

Pogoda dopisała, uczestnicy pokonali trasę w doskonałych nastrojach. Zwieńczeniem był piknik ma mecie. Organizatorzy przygotowali konkursy dla najmłodszych, w których nagrodami były akcesoria rowerowe. 100 pierwszych osób, które potwierdziły swój udział w rajdzie w dniu startu, otrzymało pamiątkowe medale.

- Tegoroczny rajd uważamy za bardzo udany. Staramy się, by wszyscy uczestnicy rajdu czuli się jak wielka rowerowa rodzina, by nikt nie był na trasie pozostawiony sam sobie. Miłe słowa podziękowań od uczestników, które otrzymaliśmy, są dla nas największą nagrodą i zarazem mobilizacją w przygotowaniach do przyszłorocznego rajdu, na który już dziś zapraszamy - podsumowuje Wojciech Uram, pomysłodawca i główny organizator imprezy.