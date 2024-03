Prasówka z lutego 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Krośnie? Bądź na bieżąco

Do zdarzenia doszło we wtorek, 27 lutego chwilę przed godz. 15 na drodze krajowej nr 28 w Leszczawie Dolnej (gm. Bircza) w powiecie przemyskim. Na "zakręcie śmierci" ciężarówka z drewnem wypadła z drogi.

Protestujący rolnicy zablokowali w poniedziałek, 26 lutego, całkowicie przejście graniczne ze Słowacją w Barwinku. Blokada ma trwać do najbliższego czwartku. Przepuszczają tylko jeden samochód ciężarowy co godzinę. Po obu stronach granicy utworzyły się kilkukilometrowe kolejki. Na bieżąco przepuszczane są tylko samochody osobowe.

Miasto chce zainwestować 180 tysięcy złotych, by dzieci mogły się bezpiecznie bawić w Parku Miejskim w dzielnicy Zawodzie. Do końca maja ma być gotowy nowy plac zabaw.

W minimum kilku miejscach województwa podkarpackiego ma dojść we wtorek do akcji protestacyjnych rolników. Będą to blokady dróg prowadzących do polsko-ukraińskich, ale także powolny przejazd ciągników rolniczych. Tymczasem blokadę dróg do przejść granicznych w Ukrainie zapowiadają ukraińscy przewoźnicy.