Prasówka z całego tygodnia 19.11.2023 w Krośnie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Płyn do mycia naczyń może być tani lub drogi, skuteczny lub nieco gorzej radzić sobie z usuwaniem tłuszczu z naczyń. Jedno jest pewne – skład tych produktów pozostawia wiele do życzenia. Naczynia często myjemy w pośpiechu, szybko je opłukując, co skutkuje tym, że na talerzach lub sztućcach zostają resztki płynu. Aby tego uniknąć, warto zrobić domowy detergent. Przyda nam się do tego siemię lniane. Dowiedz się, jak zrobić skuteczny i domowy płyn do naczyń z siemienia lnianego!