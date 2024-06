Prasówka z całego tygodnia 16.06.2024 w Krośnie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Odbędą się m.in. V Krajowe Dni Pola w Boguchwale, Dzień Bieszczadzki w Przemyślu, Dni Łańcuta, Dni Lubaczowa, Dni Głogowa Małopolskiego, XII Festiwal Pieroga w Iwoniczu-Zdroju. Szczegóły w naszej galerii.

Policjanci pod nadzorem prokuratora pracowali na miejscu wypadku drogowego, do którego doszło w piątek, 14 czerwca na drodze krajowej nr 94 w Radymnie pod Jarosławiem. W zderzeniu suzuki z seatem śmierć poniosła kierująca pierwszego z pojazdów.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krośnie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

4 czerwca w H15 Boutique Hotel w samym centrum Warszawy swoją premierę miała limitowana edycja perfum Miss Polonia. Powstały one na 95-lecie wyborów miss dzięki współpracy z marką Sorvella Perfume. Z tej okazji powstały aż trzy wyjątkowe zapachy - czerwony, czarny i zielony.

Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami było prawdopodobną przyczyną zderzenia się czterech samochodów na ul. Krakowskiej w Krośnie. Troje poszkodowanych trafiło do szpitala.

Władze Krosna uznały, że 1,5 miliona złotych za projekt etapowej przebudowy infrastruktury lotniska to za dużo. Będą szukać tańszego wykonawcy.

Telewizja Polska (TVP) otrzymała prawie 600 zgłoszeń od organizatorów publicznych pokazów meczów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2024. Udzielanie licencji potrwa do 14 czerwca, czyli dnia rozpoczęcia turnieju. TVP pokaże wszystkie 51 spotkań Euro 2024, co czyni ją jedynym podmiotem w Polsce uprawnionym do udzielania licencji i zgód na publiczne pokazy wszystkich meczów.

9 czerwca w Rymanowie-Zdroju, znanym jako Podkarpacka Stolica Dzieci, odbył się huczny Dzień Dziecka, który przyciągnął tłumy. Park Zdrojowy wypełnił się najmłodszymi oraz ich rodzinami, którzy mieli okazję skorzystać z licznych atrakcji i niespodzianek. Zobaczcie zdjęcia i film z wydarzenia!

Po raz pierwszy w historii wyborów do Parlamentu Europejskiego województwo podkarpackie będzie reprezentować czworo europosłów.