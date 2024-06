Uczniowie ZSM w Krośnie na podium Olimpiady Techniki Samochodowej. „Mechanik” obronił tytuł Samochodowej Szkoły Roku [ZDJĘCIA]

- Lista czynności do wykonania przez uczestnika finału nie była krótka, trzeba było zweryfikować z jakim pojazdem mamy do czynienia. Był to pojazd hybrydowy, z systemem wyłączania dwóch cylindrów podczas pracy. Pytania były podchwytliwe, wymagały zaradności i nie poddania się presji czasu, bo na każde rozwiązanie przypadało tylko 15 minut - opowiada Piotr Boś, nauczyciel „Mechanika” którego podopieczni systematycznie wygrywają konkursy motoryzacyjne, który razem z Romanem Szajną był opiekunem drużyny krośnieńskich mechaników.