XII Bieg Sokoła o Puchar Rektora PANS w Krośnie. Wojciech Pelczar wciąż niepokonany [ZDJĘCIA]

We wtorkowe popołudnie (4 czerwca) na terenie Kampusu Politechnicznego przy ul. Dmochowskiego spotkali się nie tylko studenci i pracownicy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, ale także pasjonaci biegania z Podkarpacia. Na listę startową biegu zapisało się 225 osób. Mimo, ze cały dzień deszcz w Krośnie lał jak z cebra, to dosłownie na kilka minut przed startem niebo się wypogodziło.

Bieg, będący memoriałem dra Stanisława Rabiasza (pracownika naukowego krośnieńskiej uczelni, który zginął tragicznie w wypadku), to sportowa rywalizacja w dobrej atmosferze i okazja do sprawdzenia swojej kondycji. Trasa została wyznaczona tak, by mogli ją pokonać nawet mało zaawansowani biegacze. Ci, który nie zdecydowali się na podjęcie wyzwania, mogli kibicować uczestnikom.

Start i meta biegu były tym razem zlokalizowane w parku przy obiektach kampusu. Zawodnicy mieli do pokonania dwie pętle, w sumie około pięć kilometrów.