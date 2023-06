XI Bieg Sokoła o Puchar Rektora PANS w Krośnie. Trasę pokonało ponad 200 osób [ZDJĘCIA]

W środę (31 maja) późnym popołudniem na terenie Kampusu Politechnicznego przy ul. Dmochowskiego spotkali się nie tylko studenci i pracownicy krośnieńskiej szkoły wyższej, ale także pasjonaci biegania z Krosna i okolic. W gronie startujących nie zabrakło prof. PANS Zbigniewa Barabasza, rektora uczelni.

Bieg, będący memoriałem dra Stanisława Rabiasza (pracownika naukowego krośnieńskiej uczelni, który zginął tragicznie w wypadku), to sportowa rywalizacja w dobrej atmosferze i okazja do sprawdzenia swojej kondycji. Trasa została wyznaczona tak, by mogli ją pokonać nawet mało zaawansowani biegacze. Ci, który nie zdecydowali się na podjęcie wyzwania, mogli kibicować uczestnikom.

Tradycyjnie start i meta biegu były zlokalizowane na parkingu przy obiektach kampusu. Zawodnicy mieli do pokonania trzy pętle, w sumie około pięć kilometrów.

W tym roku trasę z najlepszym czasem (13 min. 28,55 sek.) pokonał ubiegłoroczny zwycięzca, Wojciech Pelczar (PANS Krosno/GUKLA Bratkowice). Drugi był krośnianin Łukasz Jaumień (GUKLA Bratkowice-Korzeniowski.pl). Trzeci – także krośnianin, Lucjan Rec.