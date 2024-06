Laboratorium sieci i usług 5G powstanie w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie

- Taki projekt, w tej formie i zakresie, nie był jeszcze w Polsce realizowany. Jako osoba z branży IT, mogę powiedzieć, że jeśli ten projekt zakończy się sukcesem, to uczelnia krośnieńska wejdzie na inny poziom edukacji i współpracy z biznesem, przemysłem, medycyną. Technologia 5G, z wykorzystaniem czasu rzeczywistego, którą tu wdrożymy, w Polsce jest wdrażana dopiero od roku, ale ma mnóstwo zastosowań, a jej atutem jest bezpieczeństwo danych. Będzie duże zapotrzebowanie na specjalistów w tym zakresie. Myślę, że to przedsięwzięcie przyniesie wiele korzyści, dla uczelni, dla miasta - mówi Paweł Panasiuk, wiceprezes firmy Innergo.

Wiloleta Maciejewska, dyrektor sprzedaży w firmie Nokia, która uczestniczyła w podpisaniu umowy podkreśliła, że sieci prywatne 5G będą się pojawiać w coraz nowych dziedzinach.

- Dla nas jest ważne, by był tez wdrażany lokalnie. Świetnie, że studenci mogą się uczyć nowatorskiej technologii, bo za kilka lat to oni będą promować kolejne generacje sieci tego typu. To laboratorium będzie doskonałym miejscem, gdzie można zapraszać przedsiębiorców nie tylko z Podkarpacia, którzy tu będą mogli testować działanie swoich projektów w sieci 5G. To świetny kierunek dla rozwoju uczelni - mówi.