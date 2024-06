Przejście dla pieszych na DK28 w Krośnie nie zostanie zlikwidowane. Będzie zamontowana sygnalizacja świetlna? [ZDJĘCIA]

Oficjalną prośbę do władz miasta o zaniechanie działań dążących do likwidacji przejścia wystosowała także Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych. Jak argumentowała – przejście znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych po obu stronach krajowej „28”.

- Jego likwidacja spowoduje znaczące utrudnienia w dotarciu do pracy licznej grupie pracowników zatrudnionych w RDLP w Krośnie, ograniczoną dostępność do budynku licznym petentom, jak również wprowadzi znaczne ograniczenia dla mieszkańców zachodniej strony ul. Bieszczadzkiej w dostępności do urzędów po stronie wschodniej drogi oraz zlokalizowanych tam sklepów. Nie bez znaczenia pozostaje też lokalizacja przystanku autobusowego, w bezpośrednim sąsiedztwie przejścia dla pieszych, z którego korzystają osoby dojeżdżające do pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami i petenci instytucji publicznych - wyliczano w piśmie do magistratu.