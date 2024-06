Od kiedy będą czynne baseny w Rymanowie-Zdroju i Iwoniczu-Zdroju? Znamy ceny, terminy i godziny otwarcia [ZDJĘCIA]

Jest też duża zjeżdżalnia wodna, sporo miejsca do plażowania, ławki, boisko do siatkówki. Działać będzie już strefa gastronomiczna, która serwuje przekąski i napoje. Atutem basenu jest też jego urokliwe położenie. Obiekt sąsiaduje z wypoczynkowym parkiem, z altankami i leżankami do wypoczynku .

Wypoczywający mają tu do dyspozycji trzy niecki. Woda w największej, rekreacyjnej (z huśtawką wodną, gejzerami, grzybkiem, ławeczką wodną i urządzeniami do hydromasażu) jest podgrzewana. Dla najmłodszych jest brodzik.

Cennik i godziny otwarcia

Basen w Rymanowie-Zdroju będzie czynny od godz. 10 do 19, wyjątkiem jest ostatni tydzień roku szkolnego (od poniedziałku do piątku, 17-21 czerwca) kiedy to basen będzie otwarty od godz. 13 do 19.