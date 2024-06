Prasówka 2.06.2024 z całego tygodnia w Krośnie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Jednym z najbardziej oczekiwanych momentów festiwalu będzie tradycyjne odsłonięcie nowych gwiazd w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki. Ta wyjątkowa ceremonia to hołd dla wybitnych artystów, którzy swoją twórczością i talentem przyczynili się do rozwoju polskiej muzyki.

Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ma swój charakterystyczny przebieg w postaci procesji ulicami miast i wsi. Uczestnicy zatrzymują się przy 4 ołtarzach ustawionych na wyznaczonej trasie. Dlaczego jest ich akurat tyle, a nie np. 3, nawiązując do Trójcy Świętej albo 12 - przywołując apostołów? Poznaj odpowiedź.

Uroczyste posiedzenie Senatu rozpoczęło obchody jubileuszu 25-lecia krośnieńskiej uczelni. W 1999 roku temu powstała jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, potem funkcjonowała jako Karpacka Państwowa Uczelnia, a od ub. roku roku jej nazwa to Państwowa Akademia Nauk Stosowanych.

Sieci handlowe prześcigają się w promocjach i specjalnych ofertach z okazji Dnia Dziecka 2024. W tym tygodniu kupimy między innymi zabawki z dużymi upustami. Co proponują Biedronka, Lidl i Pepco na 1 czerwca?

Ponad 200 kobiet ze wszystkich gmin powiatu krośnieńskiego zaprosiły władze powiatu na spotkanie z okazji Dnia Matki, które odbyło się w sali widowiskowej kina „Sokół” w Rymanowie. Gwiazdą wieczoru był Mateusz Mijal.

Giełdy staroci to fascynujące miejsca, gdzie można nabyć różnorodne przedmioty kolekcjonerskie, antyki i inne unikalne artefakty o historycznym znaczeniu. Przemyska Giełda Staroci, która odbywa się co miesiąc w I Liceum Ogólnokształcącym, jest jednym z takich miejsc, które przyciągają miłośników historii, kultury i wyjątkowych przedmiotów. Zobaczmy, co można było tam znaleźć 26 maja.