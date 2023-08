MKS Krosno chce kupić kolejne autobusy elektryczne w ramach programu "Zielony Transport Publiczny". Ogłoszono przetarg

- W kwietniu pojawiła się informacja, że można startować z wnioskami. Nie musiały ich składać samorządy. Mogliśmy to zrobić jako spółka. Czas na opracowanie dokumentacji był krótki, ale udało się przygotować kompletny wniosek i złożyć go w przewidzianym terminie - mówi Roman Gierlach, prezes MKS w Krośnie.

- To przyspieszy procedury. Jeśli otrzymamy dofinansowanie, będziemy mogli od razu podpisywać umowę. Wiadomo, że wyprodukowanie takiego pojazdu zajmuje około roku, specyfika rynku produkcji pojazdów elektrycznych jest taka, że nie czekają one „na placu” - tłumaczy prezes Gierlach.

Dwa nowe autobusy elektryczne, które chce kupić MKS, wyposażone będą we własne stacje ładowania (dodatkowo wniosek obejmuje także zakup ładowarki przenośnej). Będą mniejsze, niż zamówione wcześniej „Solarisy” - mają mieć długość od 7 do 8,5 metra, 34 miejsca, w tym 13 siedzących. Będą to także autobusy niskopodłogowe, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, na wózkach inwalidzkich. Na jednym ładowaniu przejadą minimum 150 kilometrów.