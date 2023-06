Krosno inwestuje w autobusy elektryczne. Umowa z Solarisem podpisana. W planach kolejne zamówienia

Wyrok KIO, który nie uwzględnia odwołania złożonego przez jednego z oferentów, otwiera miastu drogę do podpisania umowy z Solarisem na dostawę autobusów elektrycznych dla miejskiej komunikacji.

Zamówione autobusy to Solaris Urbino 9 LE electric. Są w pełni elektryczne. Mają niską podłogę oraz rampę dla osób poruszających się na wózku. Mogą zabrać 57 pasażerów, z czego 27 może skorzystać z miejsc siedzących, z niskiej podłogi jest dostępnych 8 miejsc. Pojazdy, które będą dostarczone do Krosna, są wyposażone w silnik Siemens o mocy 230 kW. Na jednym ładowaniu mogą przejechać ok. 282 kilometrów zużywając na każdym 0,65 kWh energii.