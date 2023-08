Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie i rzeszowskie Wody Polskie będą współpracować. Jest porozumienie

Zbigniew Barabasz, rektor PANS i Anna Sowa, dyrektor RZGW w Rzeszowie, którzy złożyli podpisy pod dokumentem, podkreślają, że umowa będzie kształtowała współpracę na wielu płaszczyznach i że jest to kolejny krok w kierunku umacniania relacji pomiędzy instytucjami o ważnym dla regionu znaczeniu. Dostosowanie programów studiów do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenie kompetencji praktycznych studentów i absolwentów to kluczowe elementy tego partnerstwa.

Sformalizowanie kontaktów pozwoli studentom PANS na odbywanie praktyk w RZGW w Rzeszowie, Zarządzie Zlewni w Krośnie oraz innych jednostkach. To okazja dla studentów, by zapoznać się z różnymi aspektami funkcjonowania instytucji, poznać charakter pracy zarówno w biurze, jak i w terenie. Absolwenci krośnieńskiej uczelni będą mieli możliwość podjęcia staży w RZGW.