Krosno sfotografowane z lądu i powietrza. Mapa miasta w trzech wymiarach będzie dostępna dla wszystkich

Przedsięwzięcie to część projektu „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO”.

Obecnie na stronie internetowej miasta są dostępne tylko mapy numeryczne i tradycyjna ortofotomapa ze zdjęć lotniczych. Wszystkie te opracowania pokazują jednak tylko dane dwuwymiarowe, czyli „widok z góry”. Z tego powodu uzyskane informacje mogą być często niejednoznaczne. Ich weryfikacja wymaga przeprowadzenia kosztownych pomiarów terenowych.

Panoramiczne zdjęcia wykonywano z samochodu. Zdjęcia z powietrza – z samolotu, wyposażonego w system kamer, które rejestrują obraz pod różnym kątem. Dzięki temu każde miejsce w Krośnie będzie można zobaczyć z różnej perspektywy.

- W ramach lotniczego skaningu laserowego planiści, urbaniści, projektanci, architekci, ale przede wszystkim mieszkańcy uzyskają szybki dostęp do precyzyjnego Numerycznego Modelu Terenu, a co za tym idzie do bardzo dokładnych danych o ukształtowaniu terenu łącznie - mówi Anna Bąk.