Krośnieński Holding Komunalny podnosi stawki. Mieszkańcy zapłacą więcej za wodę i ścieki. Podwyżka dla Krosna i Korczyny już obowiązuje

Ostatnia podwyżka opłat za wodę i ścieki była na początku 2021 roku. Teoretycznie cena powinna utrzymać się do końca tego roku, bo taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wprowadzona od 1 stycznia 2021, miała obowiązywać przez trzy lata. Jednak Krośnieński Holding Komunalny, do którego należy spółka Wodociągi Krośnieńskie, zwrócił się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie o jej skrócenie i zgodę taką otrzymał.