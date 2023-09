Wyremontowano ważną drogę powiatową w gminie Rymanów. Prowadzi wzdłuż Jeziora Sieniawskiego [ZDJĘCIA]

Kwota dotacji wyniosła 3,3 miliona złotych. Pozostałe koszty sfinansowane zostały z budżetu powiatu krośnieńskiego.

- Jest to długo oczekiwana inwestycja przez mieszkańców Sieniawy i Głębokiego. Zarówno przebudowana droga, jak i nowy chodnik, wpłyną na poprawę bezpieczeństwa i komfort jazdy. Dlatego cieszymy się, że udało się ją zrealizować. To ważny odcinek, który łączy się z DK 28 - powiedział starosta krośnieński Jan Pelczar podczas oficjalnego oddania wyremontowanej drogi do użytku.

Powód do zadowolenia z zakończenia inwestycji mają nie tylko mieszkańcy Sieniawy i Głębokiego, miejscowości położonych nad Jeziorem Sieniawskim. Także turyści, którzy odwiedzają to malownicze miejsce. Inwestycja wpisuje się w koncepcję turystycznego ożywienia i zagospodarowania terenów nad zalewem, utworzonym przez zaporę na Wisłoku.

Samorządy dwóch gmin (Rymanów i Besko) rozpoczęły starania o poprowadzenie wokół jeziora ścieżki rowerowej. Są także plany utworzenia infrastruktury do wypoczynku nad wodą i na wodzie. Dobry, bezpieczny dojazd to jeden z warunków przyciągnięcia turystów do tego zakątka w Beskidzie Niskim.