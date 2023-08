Pogotowie Ratunkowe zajmie budynek dawnego posterunku policji w Miejscu Piastowym. Rusza remont

- Nowa lokalizacja byłaby znakomita. W dotychczasowej, przy ul. Dworskiej, mamy wprawdzie bardzo dobre warunki bytowe dla załogi, ale niekorzystne pod kątem karetki. Brakuje miejsca na garaż, nie ma nawet wiaty. Mankamentem jest bardzo zły wyjazd. Zdarza się, że osoby przyjeżdżające do przychodni parkują samochody w taki sposób, że zastawiają ambulans i musimy szukać „winnego”, co opóźnia wyjazd. Dojazd do głównej drogi też jest utrudnieniem. Budynek przy ul. Markiewicza znajduje się przy głównej drodze. Będzie też zadaszenie dla karetki, co wyeliminuje niekorzystne działanie warunków atmosferycznych - mówi Joanna Bukowczyk, po. dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowie Ratunkowego w Krośnie.