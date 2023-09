Zlot motocyklistów w skansenie w Bóbrce. Sherwood Riders podczas Sherwood Party świętowali 10-lecie [ZDJĘCIA]

Oczywiście, nie brakowało też rozmów na temat motocykli, bo zlot to okazja, by pochwalić się swoim pojazdem. A tych było mnóstwo, od „klasyków” po najnowocześniejsze maszyny.

- W tym roku ciekawostką jest peugeot z 1926 roku. Kolekcjoner sprowadził go z Francji z kompletem dokumentów i zgodą na wywóz do Polski. To prawdziwa rzadkość - mówi Janusz Kwiatkowski.