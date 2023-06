W anonimowej ankiecie mieszkańcy Krosna mogą ocenić komunikację i współpracę z urzędem miasta

- Partycypacja społeczna to zaangażowanie, branie udziału mieszkańców we współrządzeniu miastem, kształtowanie swojego otoczenia na wielu obszarach - przestrzennym, społecznym, kulturowym. Wymaga to otwartości z obu stron, ale jest sposobem na wypracowanie miasta, w którym każdy poczuje się u siebie - mówi prezydent Przytocki.