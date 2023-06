W Krośnie nad Wisłokiem powstaje rekreacyjny bulwar. Będzie ścieżka rowerowa, aleja spacerowa i strefy wypoczynkowo-sportowe [ZDJĘCIA]

Nad Wisłok wjechały już maszyny budowlane. Trwają roboty ziemne.

Z uwagi na to, że biegnie w dużej części po obwałowaniach Wisłoka, ścieżka będzie miała betonową podbudowę, składającą się z kilku warstw. Technologię uzgodniono z zarządcą wód.

- Chodzi o to, by była na tyle stabilna, by w razie potrzeby prowadzenia akcji przeciwpowodziowej można było wjechać na nią cięższymi pojazdami. Stąd też wyższe koszty tej inwestycji. Z drugiej strony gwarantuje to zarówno bezpieczeństwo jak i trwałość ścieżki - tłumaczy wiceprezydent Soliński.