Tygodniowy przegląd prasy 3.09.2023: Krosno, 27.08-2.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Krosna

Przegląd tygodnia: Krosno, 3.09.2023. 27.08 - 2.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Wykonanie tradycyjnego wieńca dożynkowego to misterna i czasochłonna praca całych zespołów złożonych czasami z wielu osób. To one są najpiękniejszymi elementami tradycyjnych dożynek. Prezentujemy najładniejsze - naszym zdaniem - wieńce z dożynek, które odbyły się do tej pory na Podkarpaciu.

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Odbędą się m.in. Dni Strzyżowa, Podkarpacki Bazarek w Boguchwale, Dzień Ziemniaka w Wiewiórce, Ziemniaczane Harce w Straszydlu. Wciąż organizowane są tradycyjne dożynki. Szczegóły w naszej galerii.